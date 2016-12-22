В Ростовской области проходит антитеррористическая операция «против шахтеров»

В городе Гуково Ростовской области 19 декабря около 60 полицейских казаков оцепили шахтоуправление предприятия «Кингкоул». Возле него собрались более 160 шахтеров, которые хотели поехать на митинг в Москву, чтобы добиться выплаты более двум тысячам сотрудников предприятия задолженности по зарплате в 340 млн рублей. На следующий день горняки попробовали добраться до Москвы на автобусах из соседних городов, однако администрация запретила продажу билетов по всей области. Представитель инициативной группы работников предприятия «Кингкоул» Валерий Дьяконов рассказал Открытой России о ситуации.

На сегодняшний митинг в Москву шахтеров пригласили депутаты Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин и Николай Коломийцев. На встрече горняки хотели выяснить, что делать с тем, что обанкротившееся предприятие «Кингкоул» более полутора лет не выплачивают им зарплату.

Однако поездка сорвалась. По словам Дьяконова, это произошло из-за того, что к месту отправления не приехали заказанные автобусы. За их аренду шахтеры заплатили вскладчину 170 тысяч рублей. Горняки считают, что на перевозчика надавили правоохранительные органы. Сейчас шахтеры пытаются вернуть деньги.

Митинг в Москве все же состоялся — Шахтеры из Гуково связались с депутатами через видеоконференцию. Рашкин заявил, что продолжит решение вопроса о выплате шахтерам задолженности по зарплатам.

В это же время на параллельном митинге в Гуково шахтеры приняли решение, что 10 человек поедут в Москву на заседание в Госдумы, на котором планируется обсудить ситуацию с «Кингкоулом».

В Москву шахтеры решили отправиться с автовокзала в Гуково, однако кассу закрыли прямо перед ними. Затем они попытались купить билеты в соседнем городе Зверево, но по дороге их машину остановил инспектор ДПС. «Потребовали паспорта, проверяли, запросы делали, кто мы, что мы. Выписали нам штраф. Едешь, а везде стоят посты, посты, посты. Я на милиционера наехал, он признался, что идет антитеррористическая операция в Ростовской области, под названием „Анаконда“. Она идет уже пять дней. Но мы же не террористы! И люди все не террористы. А они останавливают машины, проверяют багажники. Идет большой шмон, сеют панику. Они ездят пугать шахтеров днем и ночью, объезжая всех, чтобы никто не уехал в Москву. Требовали подписывать какие-то документы о том, что люди не поедут в Москву. Все это команда нашего губернатора Василия Голубева, чтобы никто не выехал в Москву и не рассказали, что творится в области», — рассказывает Дьяконов.

На вокзале в Зверево шахтеры увидели полицейского из Гуково, который о чем-то говорил с кассиршей. По словам Дьяконова, она была очень напугана. Вскоре полицейский ушел, и горняки подошли к кассе, но женщина сказала, что билеты им не продаст. На вопрос почему, она ответила, что есть распоряжение никому не продавать билеты до Москвы.

«Рядом были кассы европеревозок, в которые мы и направились. Зашли, а там тот же сотрудник полиции. Он видимо заблудился и пришел позже нас. Мы только начали отдавать паспорта в кассу, а он подходит со словами: „Выйдите, я поговорю с кассиршей“. Мы вышли, а когда вернулись, кассирша нам сказала, что дана команда не продавать билеты в Москву. Тогда мы связались с перевозчиками из Ростова. Нам ответили, что по всей области дана эта команда, потому что власти не знают, из какого города мы поедем. Принимаются все меры для того, чтобы мы не попали в столицу», — подчеркивает Дьяконов.

Денег на поезд и самолет у шахтеров нет — перевозчик не вернул 170 тысяч рублей за автобусы, которые не подали.

Компания по добыче угля «Кингкоул» не выплачивает своим сотрудникам зарплаты с мая 2014 года. Летом 2015 года шахтеры объединились в инициативную группу и начали проводить пикеты, однако это не принесло желаемых результатов. По словам Дьяконова, за полгода протестов умерли шесть работников предприятия. «Сердце не выдержало этих издевательств, что мы полгода стоим на жаре, а вот сейчас уже на холоде», — рассказал он.

«К нам наплевательски относится местная власть. Сначала они допустили эту ситуацию с задолженностью в 3 млн. Здесь работал некий московский предприниматель Владимир Пожидаев и владел четырьмя шахтами. Добывал уголь и полтора года не платил налоги. Все это было под наблюдением правительства ростовской области, прокуратуры ростовской области и полиции. Полтора года не перечислял в пенсионный фонд. Полтора года не выдавал людям зарплат. Когда люди начали судиться, он слинял и бросил шахты. Нанес большой урон государству на миллиарды рублей — затопил рабочие шахты, которые последний раз затапливали в 1942 году, когда фашистам не хотели отдавать. У государства сейчас даже нет средств, для того чтобы их оживить. Как можно было не платить налоги? Куда смотрели губернатор и прокурор? Полтора года не платили зарплат! Значит кто-то прикрыл на это глаза», — говорит Дьяконов.

Генеральный директор группы компаний ООО «Кингкоул» Владимир Пожидаев был арестован 12 августа по обвинению в невыплате заработной платы сотрудникам предприятий компаний, а также в преднамеренном банкротстве шахт и обогатительной фабрики.

По словам Дьяконова, перед осенними выборами губернатор Ростовской области Василий Голубев «нашел где-то 20 млн рублей и через некую компанию их пропустил». Но шахтер получил лишь малую часть задолженности, при том что долг предприятия перед каждый горняком составляет от 100 до 900 тысяч рублей. Дьяконов считает, что это было сделано, чтобы попробовать замять конфликт.

Сейчас власти региона обещают выплатить шахтерам 50 млн рублей до конца года. А в январе 2017 якобы будет выплачено еще 50 млн рублей. Инициативная группа планирует добиваться погашения полной суммы задолженности.