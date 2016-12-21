"Джейш аль-Фатх" не убивал посла России

Через всемирную сеть российских пропагандистских ресурсов сегодня разлетелась "новость" - коалиция сирийских повстанцев "Джейш аль-Фатх" якобы взяла на себя ответственность за убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова.

Первоначальным источником "новости", а точнее грубого фейка оказался иракский шиитский телеканал «Ас-Сумария», в очередной раз проиллюстрировавший поговорку "врет, как рафидит".

Разумеется, никаких ссылок на ресурсы самого "Джейш аль-Фатх" при этом не приводилось. Тем не менее, последнее в силу медийной значимости данного события, уже опровергло его.

На что тут нужно обратить внимание? Целенаправленная подача из Ирака и вброс с российской стороны совпали со вчерашним заявлением министров иностранных дел Турции, Ирана и России по Сирии, в котором среди многих других пунктов, содержалась декларация о признании Джабхат ан-Нусры (ныне Джабхат Фатх аль-Шам, запрещена в России) террористической организацией и необходимости добиваться размежевания с ней остальных повстанцев.

У Турции, да и не только у нее, есть своя позиция по поводу возможной реализации данной установки. Она наряду с другими странами (например, так считали США при Обаме) не считает террористическими все организации, которые в условиях жесточайшей войны вынуждены сотрудничать с Джабхат ан-Нусрой, кстати, точно так же, как асадиты соотрудничают с шиитскими международными террористами из КСИР, Хизбулят, Фатимийюн и т.п., уже не говоря о том, что ведущей силой т.н. Федерацией Северной Сирии является считающийся в Турции террористическим курдский Демократический Союз. Важнейшей из таких организаций является Ахрар аш-Шам, который наряду с рядом других боевых сил в некоторых районах Сирии входит в коалицию Джейш аль-Фатх вместе с Джабхат Фатх аль-Шам.

Россия же, как мы не раз писали, последовательно выступает за признание террористическими всех групп с четко выраженной исламской позицией, которые одновременно с этим являются и наиболее боеспособными. При том, что ни от России, ни от Ирана не слышно ничего о том, чтобы запретить будь то шиитские сектантские иностранные формирования, будь то курдский Демократический Союз, официальное представительство которого спокойно действует в Москве и по сей день.

Следовательно, такой российско-иранский вброс (т.н. Ирак это уже давно "прокси" Ирана) явно преследовал целью изобразить в качестве террористов все основные исламские группы, в частности, базирующиеся в Идлибе, который, как мы писали ранее, может стать следующей целью российско-шиитско-асадитского наступления.

Таким образом, одной рукой подписывая мирные соглашения и заявляя о том, что сирийский конфликт не может быть решен военным путем, другой Москва и Тегеран готовят пропагандистский плацдарм для новой эскалации полномасштабных боевых действий по типу бойни в Алеппо.