"Голос Ислама" продолжают бомбить блокировками

Роскомнадзор и Генпрокуратура продолжают методично выискивать поводы для блокировки сайта "Голос Ислама". Сегодня мы получили уведомление об ограничении доступа к нашему сайту в РФ с требованием удалить с него две публикации для его возобновления.

Предыдущее такое уведомление-требованием, напомним, имело место всего месяц назад. Причем, что характерно, на этот раз сотрудники Генпрокуратуры откопали на сайте два видео аж 2012 года. Предполагать, что им просто нечего делать, было бы наивно, поэтому очевидно, что они просто целенаправленно выискивают любые предлоги для блокировки крупнейшего оппозиционного русскоязычного исламского ресурса.

Два видео, которые у нас потребовали убрать, чтобы сайт и дальше (пока) мог продолжить без ограничений вещать на Россию, представляют собой интервью, посвященные запрету в России партии Хизб ут-Тахрир и обвинениям ее членов в терроризме. В одном из них помощник депутата Госдумы прошлого созыва Амир Курбанов говорит о том, что члены данной партии отрицают вооруженные методы борьбы, в другом схожую точку зрения выражает прохожая на улице одного из российских городов.

Эти ролики кваллифицированы как "Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности организации "Партия Исламского Освобождения" (Хизб ут-Тахрир аль-Ислами), признанной террористической Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003".

Ролики мы, конечно, убрали, но при этом у нас нет никаких сомнений в том, что через месяц - может, чуть раньше, может, чуть позже, Генпрокуратура выявит крамолу в другом материале "Голоса Ислама", старом или новом.

Вообще же, нам очевидно, что и Генпрокуратура, и Роскомнадзор не смирились с победой юристов, представлявших наши интересы в суде по делу о блокировке сайта и готовятся к новому делу о запрете - уже не той или иной публикации, а всего ресурса целиком на территории России.

В этой связи еще раз призываем наших читателей, живущих в России, чтобы иметь возможность читать свободные сайты, блокированные на ее территории, заблаговременно потратить немного времени и освоить элементарные технологии, позволяющие делать это. Благо, любая поисковая система, если ей задать соответствующий вопрос, выдаст для этого массу инструкций и технических возможностей.