США-Россия: обновленный черный список

США расширили санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении американского Министерства финансов.

В санкционный список вошли семь физических лиц — Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин.

Из компаний, попавших в обновленный «черный» список выделяется «Новатек» с девятью региональными подразделениями. Также туда включены компании «Крымские порты», «Крымская железная дорога», АО «Институт «Стройпроект», компания «Трансфлот» и другие.

Кроме того, в санкционный список впервые добавлены морские суда — нефтяные танкеры «Маршал Жуков» и «Сталинград»

Советник избирательного штаба нового американского президента Картер Пейдж призвал не ждать скорой отмены антироссийских ограничений.

По его словам, снятие с РФ санкций — «вопрос долгих переговоров», которые могут длиться не один год. «С приходом новых людей, которые готовы будут искать новые стратегические решения и достигать компромиссов, в течение нескольких лет или десятилетий, думаю, мы сможем достичь прогресса», — указывал Пейдж.

Он отметил, что в отношениях РФ и США «остается много упущенных возможностей», в первую очередь в сфере бизнеса. Людьми, которые могли бы активизировать экономическое сотрудничество двух стран, Кейдж назвал главу Сбербанка Германа Грефа и главу «Роснефти» Игоря Сечина.