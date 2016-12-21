Резолюция ООН: Россия – это оккупант

Генассамблея ООН приняла резолюцию «Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)». В документе говорится про «ущемление прав человека и дискриминационные меры» со стороны «российских оккупационных властей» на крымском полуострове.

За резолюцию проголосовало 70 государств, 26 представителя стран проголосовали против, среди которых были представители России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, НДР, Кубы, Сербии, Сирии. 77 государств воздержались.

Россия в тексте резолюции названа «оккупирующей» страной, а Крым, в свою очередь, - «временно оккупированной» территорией. В документе осуждаются нарушения прав «крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам».

Генассамблея ООН настаивает на том, что России следует отменить решение о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией. Также от России требуется выпустить на свободу граждан Украины, «которые были незаконно задержаны и осуждены без учета элементарных норм отправления правосудия». Помимо этого, Генассамблея требует «обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека» в Крыму.