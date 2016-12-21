Над могилой тирана Каримова могут установить мавзолей с минаретами

Установление мавзолея над могилой тирана Ислама Каримова находится под контролем премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов, передает радио Свободы.

Академия художеств Узбекистана предоставила комиссии два макета «Мемориального комплекса Ислама Каримова».

«Первый вариант предусматривает установление на месте захоронения Каримова среднего по размеру мавзолея площадью в 200 квадратных метров. Он немного похож на мавзолей Сапармурату Туркменбаши. Второй выглядит как большой комплекс с минаретами. В обоих макетах предусмотрено украшение мавзолея Каримова мозаикой белого и голубого цвета», –​ передает представитель Академии.