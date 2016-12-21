В Чечне набирают добровольцев для войны в Сирии

Задачу собрать 1200 человек для отправки в Сирию поставило руководство Чечни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на неназванные источники. Работа по формированию 2 батальонов по 600 человек в каждом проводится в течение последних месяцев и находится под контролем депутата от Чечни Адама Делимханова.

Неназванные сотрудники отделения полиции по Щелковскому району республики рассказали газете, что новый начальник ОВД набрал десять человек в спецроту при отделении. Ее бойцы занимаются усиленной физической и боевой подготовкой. По данным «Новой газеты», такие роты созданы и в других районных отделениях полиции Чечни.

Родственник одного из служащих спецроты пояснил изданию, что «всех добровольцев взяли, в том числе, для возможного участия в наземной операции в Сирии».

Одним из командиров отрядов может стать Апти Болотханов, который командовал батальоном в боях на востоке Украины на стороне самопровозглашенной ДНР, передает издание.

Также сообщается, что чеченское руководство старается формировать батальоны из числа тех, чьи родственники вступили в ряды группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Особо стоит отметить, что власти стремятся рекрутировать в «сирийские» батальоны членов тех чеченских семей, родственники которых уже ушли воевать на стороне запрещенного в России «Исламского государства».

Как сообщалось ранее 500 человек в составе сводного отряда военной полиции отправлены 6 декабря в Сирию из Ханкалы – военной базы под Грозным. С отказавшимися 12 военными досрочно разорвали контракты.

Стоит отметить, что Рамзан Кадыров отрицает отправку военных республики в Сирию для ведения боевых действий.