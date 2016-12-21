Политика

В Чечне набирают добровольцев для войны в Сирии

21 декабря в 20:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Задачу собрать 1200 человек для отправки в Сирию поставило руководство Чечни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на неназванные источники. Работа по формированию 2 батальонов по 600 человек в каждом  проводится в течение последних месяцев и находится под контролем депутата от Чечни Адама Делимханова.

Неназванные сотрудники отделения полиции по Щелковскому району республики рассказали газете, что новый начальник ОВД набрал десять человек в спецроту при отделении. Ее бойцы занимаются усиленной физической и боевой подготовкой. По данным «Новой газеты», такие роты созданы и в других районных отделениях полиции Чечни.

Родственник одного из служащих спецроты пояснил изданию, что «всех добровольцев взяли, в том числе, для возможного участия в наземной операции в Сирии».

Одним из командиров отрядов может стать Апти Болотханов, который командовал батальоном  в боях на востоке Украины на стороне самопровозглашенной ДНР, передает издание. 

Также сообщается, что чеченское руководство старается формировать батальоны из числа тех, чьи родственники вступили в ряды  группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Особо стоит отметить, что власти стремятся рекрутировать в «сирийские» батальоны членов тех чеченских семей, родственники которых уже ушли воевать на стороне запрещенного в России «Исламского государства».

Как сообщалось ранее 500 человек в составе сводного отряда военной полиции отправлены 6 декабря в Сирию из Ханкалы – военной базы под Грозным.  С отказавшимися 12 военными досрочно разорвали контракты.

Стоит отметить, что Рамзан Кадыров отрицает отправку военных  республики в Сирию для ведения боевых действий.

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