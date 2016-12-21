"Внук султана Мехмета Фатиха" открыл крупнейший в мире тоннель

После открытия моста Султана Селима Явуза через Босфор в августе этого года, вчера руководство Турции ввело в эксплуатацию новый инфраструктурный проект - Евразийский Тоннель (ЕТ).

ЕТ проходит под Мраморным морем, делая таким образом возможным дополнительное автомобильное сообщение между европейской и азиатской частями Турции. Это самый глубокий в мире тоннель, который проходит на глубине 106,5 метров под морским дном. Он позволит проходить по нему примерно 120 000 грузовикам ежедневно, что на выходе даст товарооборот в размере 160 триллионов турецких лир.

ЕТ был построен за 4 года, причем, не за государственный счет, а за счет частно-государственного сотрудничества с рядом компаний. Единоразовое пользование им будет обходиться водителям в 15 турецких лир, что равно 4.25 долларам США. При этом деньги, которые будут собираться с момента открытия до конца этого года, будут перечисляться семьям погибших в результате недавней попытки военного переворота защитников страны.

На открытии ЕТ присутствовали все высшие руководители страны, включая главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Бинали Йылдырыма и спикера парламента Исмаила Кахрамана.

Выступая в ходе церемонии открытия Йылдырым отчитался в том, что за последние годы в Турции было построено 19 000 километров новых дорог, связавших 76 провинций автобанами с раздельными полосами. "Мы обновили нашу железную дорогу 156-летней давности. Мы удвоили количество аэропортов. Страна, которая строит сегодня крупнейший в мире аэропорт, называется Турция. Я надеюсь, что он будет введен в эксплуатацию 26 февраля 2018 года", - сказал он.

Говоря конкретно об открытом ЕТ, Йылдырым отметил значимость в реализации этого проекта Эрдогана, под чьим личным контролем он находился, проведя аналогию между ним и султаном - завоевателем Стамбула (Константинополя) Мехметом Фатихом. "Когда султан Мехмет Фатих завоевал Стамбул, корабли перемещались по суше. Сейчас же его внук Реджеп Тейип Эрдоган и его соратники перемещают машины и поезда под морем", - сказал он.