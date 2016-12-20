«Маленький голос Алеппо» жива

Семилетняя сирийка Бана, информировавшая мир через социальные сети о геноциде в Алеппо, вместе с матерью эвакуирована на территории под контролем повстанцев.

«Город постоянно бомбили. Наш дом был разрушен, и мы остались под развалинами. Никто не интересовался нашей судьбой», - сказала Бана агентству «Анадолу».

Как сообщила мать девочки Фатма, единственным их желанием было освобождение родных земель.

Три месяца назад Бана и ее мать Фатма - учительница английского языка - открыли аккаунт в социальной сети Twitter и обратились к мировому сообществу с призывом оказать содействие в деле прекращения геноцида мирного населения в Алеппо. На ее блог было подписано 200 тысяч человек. Бану пользователи прозвали "маленький голос Алеппо".