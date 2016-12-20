Ученые доказали, польза от пива – это миф

Ученые из Чехии провели исследования и пришли к выводу, что пиво при регулярном потреблении оказывает крайне губительное воздействие на организм человека.



В частности ученые отмечают, что систематическое потребление пива приводит к разложению внутренних органов и вызывает самые тяжелые болезни.



По словам руководителя научно-исследовательского проекта Павла Грасгрубера, рассказы о пользе пива можно отнести к области мифологии, так как регулярное потребление этого напитка грозит опасными последствиями для здоровья.



По словам Грасгрубера, исследователи сосредоточились на анализе рациона питания чехов, еде и напитках, которые они предпочитают и пришли к выводу, что пиво – самый разрушительный фактор в питании чехов. Употребление этого напитка приносит гораздо больше вреда в сравнении с любым другим продуктом. Доказательством этого является – то, что Чехия находится на первом месте по частоте заболеваемости раком селезенки и почек в Европе.