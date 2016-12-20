Тревожное положение вакуфа в Пензе

Понятие вакуфа в исламе

Вакуф – в мусульманском праве имущество (здания, земельные участки, сады и т.д.), переданное государственным учреждением или отдельным лицом на религиозные и благотворительные цели. Фактически вакуф есть завещание, один из видов пожертвования ради Всевышнего Аллаха, бессрочная садака, которая остается навечно.

В Пензе есть такой вакуф - это Соборная мечеть с его территорией - ул.Бакунина, 10. И сама мечеть, и территория, и другие здания на участке - все это было передано пензенским мусульманам как вакуф - от двух человек, от двух татарских семей - Сейфеддина Мишкина и Хабибджамаль Тенишевой.

Сейчас в российском законодательстве понятие вакуфного имущества не существует, хотя еще Закон Республики Татарстан «О свободе совести и о религиозных объединениях» 1999 года уже содержал понятие вакуфного имущества. Госсовет РТ предлагал Госдуме России принять эту норму для всей страны, но московские законодатели не согласились.

Совершенно понятно, что только от того, что данное понятие не прописано в российских законах, вакуфы не исчезают и мусульмане не освобождаются от своих обязанностей по существующим вакуфам.

Вакуф – это аманат, то есть имущество, оставленное в качестве гарантии исполнения своих обещаний. Это имущество не может быть предметом частной собственности. Лицо, которое назначено следить за таким имущество, несет большую ответственность перед Аллахом.

Цели вакуфа

Цель любого вакуфа, в том числе и Соборной мечети Пензы с прилегающей территорией, – это обеспечение нужд мусульман, польза и благо для общества, обеспечение деятельности мечетей, школ при мечетях, благотворительных организаций.

Любая прибыль от вакуфа должна обеспечивать это имущество. Например, даже доход от продажи яблок с переданной в вакуф яблони должен идти в пользу вакуфа на обеспечение нужд мусульман.

Если вакуф оставлен для мусульман определенной местности, города или села, то пользу должны получать мусульмане этой местности, которая указана в документе безвозмездной передачи имущества.

Шариатская основа вакуфа

Передается от Джабира (пусть Аллах будет доволен им) сподвижника Пророка (мир ему): «Я не знаю ни одного из мухаджиров и ансаров, у которых было бы какое-либо имущество, не переданное в качестве садака (вакуф), которое не должно было дариться, передаваться по наследству, покупаться и продаваться».

Ибн Кудама говорил, что это, т.е. вакуф, было единогласным мнением всех сподвижников Пророка (мир ему), которое стало Сунной.

Ибн Рушд также отмечал, что эти вакуфы есть Сунна Пророка Аллаха (мир ему) и его последователей, это означает, что сам Пророк (мир ему) и его сподвижники после смерти Мухаммада (мир ему) оставляли вакуф в пользу мусульман.

В хадисе пророка (мир ему) говорится: «Когда человек умирает, все его дела прекращаются, за исключением трех: непрерывной милостыни, знания, которым могут пользоваться (другие люди), или праведного ребенка, который станет обращаться к Аллаху с мольбами за него».

Исламские ученые говорят относительно условий вакуфа, что они подобны священным текстам в Шариате и Сунне Пророка (мир ему), т.е. эти условия должны выполнятся беспрекословно.

По этой причине, мусульманское сообщество (т.е. Умма) обязано охранять и всячески оберегать вакуфное имущество, это аманат при любых обстоятельствах. Если какое-либо имущество безвозмездно, ради Всевышнего, передается мусульманам, то они обязаны следить за его состоянием, ремонтировать по мере необходимости, чтобы этот вакуф служил максимально долгое время.

В истории Ислама мусульмане, которые имели возможность и средства, оставляли имущество как вакуф, будь то земли, медресе, больницы, гостиницы для путников, - все, что могло приносить пользу мусульманам вплоть до Судного дня.

Лицо, ответственное за вакуф

Лицом, которое назначено следить за вакуфом и управлять им, является назыруль-вакф или мутавалли – в переводе с арабского «опекун». На него возлагалась и возлагается большая ответственность высшим руководством – халифом, государем или судьей – кадием, т.е. вышестоящим религиозным лидером.

Для управления и надзора за вакуфом создавалось ведомство, составлялся документ, мусульманский судья - кади - утверждал кандидатуру на пост мутавалли. Процедура имела достаточно серьезный и строгий регламент, потому что дело касалось имущества, которое принадлежит мусульманам.

Мутавалли (опекун вакуфа) должен был следить за вакуфом и имел право распоряжаться им согласно указаниям завещателя.

Ответственное лицо периодически отчитывалось за свою работу перед вышестоящим органом – кадием.

Человек, управляющий вакуфом, должен был быть надежен, заслуживающим доверия, ответственным и знающим, человеком, который мог оберегать это пожертвованное имущество.

Пренебрежение этой ответственностью есть предательство (хыяна), невыполнение своих обязанностей и богохульство.

Кади (судья) обязан был снять мутавалли с должности, если последний не справлялся с надзором за имуществом или утратил доверие к себе, потому что теряется смысл вакфа – это развитие и приумножение, которое должно максимально приносить пользу верующим.

Человек, ответственный за вакуф, не имеет права использовать свою должность в личных корыстных целях, использовать деньги, полученные от пожертвованного имущества, в своих целях. Это является харамом и хыяной (предательством).

Приводится достоверный хадис об отношении Пророка (мир ему) к подобному деянию.

Передают, что Абу Хумайд ас-Са’иди сказал:

[Когда-то] посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поручил одному человеку из [племени] аль-асд, которого звали Ибн аль-Лютбия, заниматься сбором садаки в [племени] бану сулейм. [Вернувшись], тот подсчитал [собранный закят] и сказал: «Это — вам, а это — подарок, [который сделали мне]». [Услышав это], посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Почему же ты не остался сидеть в доме твоего отца и твоей матери, [дожидаясь], пока тебе не принесут этот подарок, если ты говоришь правду?» — после чего обратился к нам с проповедью. Он воздал хвалу Аллаху, восславил Его и сказал: «А затем, поистине, я назначаю одного из вас заниматься тем делом, которое поручил мне Аллах, а потом он приходит ко мне и говорит: «Это — вам, а это — подарок, который мне преподнесли»!

Почему же он не остался сидеть в доме его отца и его матери, [дожидаясь], пока ему не принесут этот подарок, если он говорит правду? Клянусь Аллахом, если кто-нибудь из вас возьмёт себе хоть что-то из этого без права, в День воскресения он непременно встретит Аллаха Всевышнего, влача это [на себе]! Ни за что не признаю я ни одного из вас, если встретит он Аллаха Всевышнего, неся на себе ревущего верблюда, мычащую корову или блеющую овцу!» После этого [пророк, да благословит его Аллах и приветствует] воздел руки [к небу, подняв их так высоко], что стала видна белизна его подмышек, и сказал: «О Аллах, разве не известил я?» [Абу Хумайд сказал]: «Глаз мой видел [это], а ухо моё слышало».

В разъяснениях к этому хадису говорится, что Пророк (мир ему) предупреждает, что таким людям будет отказано в его заступничестве в День суда.

Ответственному за вакуф полагается только его заработная плата, которая выплачивается из мусульманской казны, и размер ее определяет кади.

Поддержание вакуфа

Сохранение, ремонт и любая реконструкция вакуфа являются более приоритетными по отношению к другим потребностям и нуждам такого имущества. Если сказать другими словами, ремонт вакуфного здания гораздо важнее кормления нуждающихся, для чего это здание и было отдано для мусульманского сообщества.

Если какой-либо человек нанес вред или разрушение имуществу вакуфа, то этот человек должен возместить ущерб имуществу и сделать ремонт за свои личные деньги.

Ученые Ислама говорили, что если мусульманское сообщество пренебрегает ответственностью за ведение вакуфа, то данное имущество должно быть передано потомкам и наследникам владельца, передавшего это имущество в вакуф.

Вакуф в России

В России до революции вакуф являлся главным источником существования мечетей, школ и благотворительных учреждений.

Однако после 1917 года новые атеистические власти начали отбирать имущество у всех религиозных организаций, в том числе и мусульманских. Хвала Аллаху, сейчас государство понемногу возвращает незаконно отнятое имущество верующим.

Вакуф в истории Пензенской Соборной мечети

В 1874 году купец Сейфеддин Сеит-Батталович Мишкин передал магометанскому обществу Пензы свое здание по ул. Предтеченской, д.10 (6), сейчас это ул. Бакунина, для устройства мечети – как вакуф. Пока неизвестно, где находились более ранние мечети. В найденных мечетных книгах Пензы зарегистрированы браки, рождения и смерти у мусульман города, начиная с 1830-х годов, однако там не указан адрес мечети, а только имя тогдашнего имама – Хамидулла сын Масгуда.

С 1904 года в этом здании начало работать мусульманское духовное училище (медресе).

Рядом находилась усадьба самого ахуна Шарафетдина Хабибулловича Потиева – имама Пензенского батальона.

Вторая мечеть Пензы, нынешняя Соборная мечеть, здание которой в 1891 году было выкуплено Хабибджамаль Хабибулловной Тенишевой (сестрой ахуна Потиева), в 1895 году была передана семьей Тенишевых как вакуф "Магометанскому обществу г. Пензы".

Ахун Потиев как духовный лидер пензенских мусульман сам принял этот вакуф (в архивных источниках приводится документ передачи вакуфа, где стоит подпись Потиева).

Такие известные мусульмане Пензы, как предприниматели братья Кулахметовы - Абдулла и Мухаммеджан, Сейфеддин Мишкин, семья Тенишевых и другие, внесли огромный вклад в появление мечети и медресе для пензенских мусульман. Этих людей по праву можно назвать татарской мусульманской интеллигенцией Пензы. Примечательно, что семьи этих меценатов имели свои усадьбы рядом с мечетью до самой реки Пензы, то есть по улице Предтеченской, которая считалась «татарским кварталом» Пензы.

Отметим, что за усадьбой Тенишевых располагалась и стоит по сей день Соборная мечеть, по соседству с которой находилась усадьба самого ахуна Потиева, затем медресе, здание которой было передано купцом Мишкиным. За зданием медресе находилась фамильная усадьба братьев-предпринимателей Кулахметовых (ул. Бакунина, 4), а в соседнем доме жила семья Мишкина.

На сегодняшний день от всего наследия Тенишевых, Мишкиных, Потиевых, Кулахметовых осталась Соборная мечеть – единственный в Пензе памятник культовой мусульманской архитектуры. В 1929 году мечеть была закрыта, и только в 1991 году была возвращена мусульманам, а действовать начала в 1994 году под каноническим управлением Совета муфтиев России (шейх Равиль хазрат Гайнутдин).

Важно отметить, что усадьба Тенишевых являлась центром мусульманского образования того времени, здесь находились детский сад, детский дом для татарских сирот-мусульман, культпросвет кружок.

Усадьба Тенишевых была памятником архитектуры города, но по решению администрации Пензы это здание было разобрано с обещанием восстановить в другом районе города. Однако, прошло более 10 лет, а обещание так и не выполнено.

Сегодня единственное историческое здание мусульман в Пензе, связанное с именами мусульманских благотворителей, здание, которое олицетворяет историческую принадлежность мусульман к городу на Суре, - это Соборная мечеть. Мы должны понимать, что Соборная мечеть есть напоминание для всех, что мусульмане являются коренным конфессиональным компонентом города. И до тех пор, пока мы сохраняем нашу мечеть, будет сохраняться великое имя мусульман в истории Пензы.

Важно отметить, что территория Соборной мечети, ее здание являются вакуфом - собственностью пензенских мусульман. К сожалению, этот вакуф, оставленный нашими предшественниками, вакуф, который призван развивать наше мусульманское сообщество и приносить пользу для него, сейчас не отвечает условиям, обозначенным завещателями, и разваливается.

Мы должны возродить институт вакуфа в мусульманской среде и сохранить уже имеющееся вакуфное имущество от уничтожения.

Удивительно – мусульманская женщина Хабибджамаль Тенишева оставила для мусульман огромный вакуф, а сегодня мы вместе не можем возродить эту Сунну, тем более построить что-либо подобное сообща.

И сможет ли наше мусульманское сообщество возродить славные традиции своих великих предков и вернуть пожертвованные здания и землю в пользование верующих мусульман. Или же эта великая история и благословенная традиция останется в прошлом и не возродится уже никогда…