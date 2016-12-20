Вызов миру: Багдад легализовал шиитских головорезов

(На фото - головорезы из бандформирований Хашд аш-Шаби за работой)

Только вчера мы писали об обнажении сектантского лица сирийского баасистского режима, который десятилетиями выставлял себя в качестве общенационального и светского. И вот, тоже самое уже официально можно говорить о багдадском режиме или т.н. властях Ирака.

Так называемый президент Ирака Фуад Масум подписал закон, согласно которому карательное формирование шиитских фанатиков Хашд аш-Шааби официально включается в состав так называемых Вооружённых Сил Ирака.

Больше того, при этом было указано, что это необходимо, чтобы “воздать почести тем, кто проливает кровь во имя защиты Ирака”.

Напомним, что о "почестях" банд Хашд аш-Шаби уже давно и громогласно говорят не только иракские арабы-сунниты, но и международные правозащитники, а также официальные власти Иракского Курдистана и власти Турции, хором обвиняющие эти формирования в массовых и садистских расправах над мирными суннитами в ходе захвата территорий у ИГИЛ (запрещено в России).

По своим жестокости, садизму, массовости расправ по религиозному признаку Хашд аш-Шаби ничем не уступает ИГИЛ. Больше того, исторически надо понимать, что именно аналогичные действия шиитских террористов, в частности, сторонников Муктады ас-Садра в начале - середине нулевых годов, которые воспользовавшись вторжением американцев, стали осуществлять геноцид суннитского населения, и стал одной из причин жестокости, вылились в появление ИГИЛ.

Многочисленные эксперты, желающие устранения из Ирака не только ИГИЛ, но и межконфессионального терроризма, в один голос говорили и говорят о том, что власти Ирака должны держать формирования шиитских фанатиков подальше от зон боевых действий в местах, населенных суннитами, потому что их действия там приводят к воспроизводству замкнутого круга насилия и ненависти.

Разумеется, со стороны суннитских депутатов иракского парламента решение президента вызвало решительные протесты, как ранее их вызывали многочисленные факты геноцида арабского суннитского населения бандами, включенными теперь в состав "Армии Ирака" и поставленными на довольствие за счет государства, то есть, и суннитских налогоплательщиков.

Но их протесты уже давно ничего не решают. Надо понимать, что как с затягиванием в воронку гражданской войны и попаданием в зависимость от помощи шиитского интернационала т.н. Сирия как государство (и без того подконтрольное алавитской верхушке) превратилось в алавитско-шиитское, так и с началом американского вторжения, антиамериканского сопротивления, появления ИГИЛ и созданием коалиции против него в шиитское государство превратился т.н. Ирак.

Поэтому, для суннитов как Сирии, так и Ирака единственным приемлемым выходом из этой ситуации является уход из под их власти с учреждением собственных государственных образований, либо независимых, либо в составе этих превращенных в конфедерации стран. Что, конечно, может быть осуществлено только при участии их суннитских соседей, не менее активного, чем Иран участвует в судьбе своих единоверцев в этих странах.