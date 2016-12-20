Посла убили за Алеппо: что посеешь, то и пожнешь

(На фото - посол Андрей Карлов со своим будущим убийцей за спиной)

Вчера произошло два террористических акта: первый - наезд грузовиком на людей в центре Берлина, второй - убийство российского посла Андрей Карлова на выставке "Россия глазами турок" в Анкаре.

Первый должен быть осужден решительно, искренне и безусловно. Убийство обычных людей, среди которых могут находиться носители любых религиозных и политических убеждений, с самым разным отношением к тем или иным действиям государства, не может быть оправданно никакими соображениями. А вот второй требует объективного и беспристрастного анализа.

Прежде всего, скажем, что, относясь к Турции как к одной из немногих стабильных и перспективных площадок развития, необходимого всей Исламской умме, мы выступаем против любых террористических актов на ее территории, какими бы целями они ни объяснялись, даже самыми благородными. Соответственно, в данном случае мы не поддерживаем такой акт, но не из-за того, что нам особо жалко посла государства, которое на глазах всего мира цинично уничтожило целый город с тысячами его жителей - он заслуживает этой жалости не больше, чем методично и хладнокровно убитые сирийские дети и их родители... Просто мы понимаем, что терроризм как присвоение себе права государства на насилие на его территории, какой бы он ни был направленности, в итоге превращает эту территорию из территории безопасности и развития в территорию войны. А мы не хотим этого для Турции, и потому осуждаем любой терроризм, будь то курдский, игиловский или даже вот такое спонтанное возмездие за преступление против человечества.

С другой стороны, нельзя не отметить, что в данном случае путинский режим в лице своего полномочного представителя сполна пожал плоды своей же политики. И даже не просто в Сирии - ее коснемся чуть позже - а в самой Турции.

Разве не Москва приняла у себя официальное представительство курдско-коммунистической организации "Демократический Союз" (PYD), турецкое крыло которой (PKK-РПК) осуществляет полномасштабный террор на территории Турции? Это террористические атаки, постоянно происходящие против представителей турецких властей, но стоит ли удивляться, что в стране, охваченной террористической войной, кто-то захотел обратить их и против представителей властей российских?

Более того, напомним, что на протяжении многих лет самую настоящую террористическую деятельность на территории Турции осуществляют российские спецслужбы. Убийства ими российских граждан - противников российских властей совершаются постоянно и демонстративно, что является ничем иным как международным терроризмом. Так стоит ли удивляться, что кто-то отплатил тем же на территории Турции представителям российских властей?

Как говорится, посеявший ветер, пожнет бурю. Что же говорить о том, что российские власти посеяли уже в Алеппо?

На протяжении года наш сайт десятки раз, со ссылками на международные правозащитные организации и представителей самых разных государств писал о том, как российская авиация в Алеппо и в целом в Сирии уничтожает мирных людей со всей гражданской инфраструктурой - больницами, школами, пекарнями, спасательными службами и т.д.

Мир громко протестовал - на словах, но на деле человечество пока оказалось бессильно перед шантажом ядерной страны, власть в которой захватили кровавые маньяки.

Бессильны оказались и мусульманские страны, которые хотя и помогали сопротивляющимся сирийцам морально, материально, информационно, оружием, лечением, приемом беженцев, но, не имея равноценного оружия (поэтому в Коране говорится "Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней..." 8:60) были вынуждены фактически "съесть" то, что сделала в Алеппо путинская Россия, более того, пытаясь при этом с ней договариваться, выторговывать у нее какие-то уступки, гуманитарные коридоры, эвакуации и т.п.

Но это не значит, что все это съела мусульманская умма в целом. И если речь идет о той же Турции, где произошло это убийство, то надо понимать, что несмотря на внешнее дружелюбие и конструктивность по отношению к российским властям со стороны турецких властей, турецкое общество, его исламски сознательная часть были и остаются глубоко потрясены произошедшим в Алеппо и неспособностью своего государства этому помешать.

Поэтому, не мудрено, что в условиях, когда турецкие газеты, телеканалы, социальные сети переполнены душераздирающими видео- и фото- свидетельствами трагедии в Алеппо, мог найтись один мусульманин с живым сердцем, который не смог себя сдержать и решил ценой своей жизни (а он изначально не собирался ни сдаваться, как видно из видео ниже, ни убивать непричастных к этому людей) осуществить воздействие в отношении представителя государства, осуществляющего террористическую деятельность в планетарном масштабе.

Еще раз, мы не поддерживаем такие действия. Но понять чувства этого брата можем, и просим у Аллаха помиловать его и воздать ему по намерениям. А к руководству Российской Федерации хотим обратиться словами их прошлого украинского коллеги: "Остановитесь!" Остановитесь пока не поздно, и поймите, что терроризм, гибридные войны и "тренировки", которые вы устраиваете по всему миру, это бумеранг, который рано или поздно прилетит и в вашу сторону. И это уже начинает происходить.

Турецкое государственное руководство со своей стороны делает все возможное и невозможное, идет на все мыслимые и немыслимые компромиссы, чтобы найти политическое решение конфликта в Сирии. Но оно невозможно, пока не будет прекращен асадовский терроризм над мирным населением, а ведь, если его не удастся остановить, рано или поздно за него придется расплачиваться...