Российский исламский канал может появиться в 2017 году

В планах ДУМ РФ в 2017 году реализовать проект запуска спутникового исламского телеканала.

Сейчас разрабатывается контент нового канала, сообщает первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

Изначально предполагается, что канал будет русскоязычный и транслироваться будет на территории РФ. Но в будущем не исключается, что будут и арабская версия, а также выход на аудиторию других стран.

"Есть такая мысль — на спутниковом телевидении, может быть, на платном, запустить подобного рода мусульманский канал, который будет рассказывать о традициях, культуре, обычаях народов, населяющих нашу страну", — сообщает Рушан Аббясов. Он отметил, что проект уже находится в стадии согласования при консультировании специалистов в этой сфере.