В Секторе Газе арестовали прошиитского командира за поддержку захвата Алеппо

ХАМАС арестовал командира милиции Харакат ас-Сабирин Насран аль-Филястын Хишама Салема.
Преступление Салема заключается в том, что он на своей странице выразил поддержку асадитскому режиму по поводу захвата Алеппо.
«Конечно, победа Алеппо, разозлила врагов Аллаха из числа сионистов, американцев, европейцев, реакционных арабских режимов, лицемеров, прикрывающихся исламом и террористов», приводится на странице мнение командира.
Движение «Сабарин» образовалось 2 года назад при поддержке Ирана и занимается распространением шиизма в Газе
Салех ранее был командиром «Исламского джихада» в Газе.
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