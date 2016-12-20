Политика

В Секторе Газе арестовали прошиитского командира за поддержку захвата Алеппо

20 декабря в 11:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

ХАМАС арестовал командира милиции Харакат ас-Сабирин Насран аль-Филястын Хишама Салема. 

Преступление Салема заключается в том, что он на своей странице выразил поддержку асадитскому режиму по поводу захвата Алеппо.

«Конечно, победа Алеппо, разозлила врагов Аллаха из числа сионистов, американцев, европейцев, реакционных арабских режимов, лицемеров, прикрывающихся исламом и террористов», приводится на странице мнение  командира.

Движение «Сабарин» образовалось 2 года назад при поддержке Ирана и занимается распространением шиизма в Газе

Салех ранее был командиром «Исламского джихада» в Газе.

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