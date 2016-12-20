В Секторе Газе арестовали прошиитского командира за поддержку захвата Алеппо

ХАМАС арестовал командира милиции Харакат ас-Сабирин Насран аль-Филястын Хишама Салема.



Преступление Салема заключается в том, что он на своей странице выразил поддержку асадитскому режиму по поводу захвата Алеппо.

«Конечно, победа Алеппо, разозлила врагов Аллаха из числа сионистов, американцев, европейцев, реакционных арабских режимов, лицемеров, прикрывающихся исламом и террористов», приводится на странице мнение командира.

Движение «Сабарин» образовалось 2 года назад при поддержке Ирана и занимается распространением шиизма в Газе



Салех ранее был командиром «Исламского джихада» в Газе.