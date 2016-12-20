В Израиле пикетировали посольство РФ против бойни в Сирии

В Тель-Авиве 18 декабря прошла «акция солидарности с народом Сирии». Протестующие требовали положить конец бойне в Сирии.



Участники выстроились живой цепью между посольствами США и России.

Протестующие скандировали «Долой Башара!» и «Сирия хочет свободы», а также пели традиционную еврейскую песню «Мы пришли, чтобы изгнать тьму».



Организаторы утверждают, что это «самая крупная демонстрация в поддержку народа Сирии в истории Израиля».





По словам Елизаветы Цурков, одной из организаторов, в протестной акции участвовало около 1400 человек. Цурков, исследователь в центре Forum for Regional Thinking говорит, что у нее в facebook - две тысячи сирийских друзей. Они с огромным интересом следят за любыми акциями солидарности с Сирией в Израиле.

Так что далеко не все в Израиле разделяют ксенофобские взгляды экстремиста израильтянина Антона Носика о том, что нужно «стереть Сирию с лица Земли».

(На фото - Антон Носик)