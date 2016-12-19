"Беженцы" в Европе: подонок оказался болгарином

На днях лопнул очередной исламофобский пропагандистский пузырь. Некоторое время назад исламофобы всего мира широко растиражировали видео, на котором мужчина "южной" наружности сбивает с ног в подземном переходе молодую немку, да так, что она летит ниц через несколько ступенек.

Незамедлительно и без малейших сомнений вина была возложена на "варваров-беженцев", "мусульманских дикарей" и допустивших их в Германию и Европу Меркель, мультикультурализм и т.д.

В числе наиболее беснующихся, разумеется, как обычно были русскоязычные ксенофобы - как в самой Германии, так и по всему миру.

Сейчас, однако, они помалкивают. Почему? Да, потому что, преступники, цинично избившие и чуть не убившие молодую женщину, оказались никакими не мусульманами, а "братьями-славянами".

Полиция Германии установила личность подонка, нанесшего удар в спину женщине из хулиганских соображений - им иммигрант из Болгарии Светослав Стойков. 27 лет от роду, отец троих детей, работал сперва помощником повара, а потом на стройке. Что его побудило совершить эту выходку, неизвестно - вполне возможно, что пары зеленого змия, под которыми он мог находиться.

Стойков был арестован на автовокзале в районе Шарлоттенбург. Теперь его ожидает суд и, наверняка, серьезное наказание.

Но извинились ли после прояснения этой ситуации перед мусульманами сонмы исламофобов, распространявшие эту информацию с антиисламскими комментариями? Разумеется, нет. Ведь любой подобный эпизод для них не причина, а всего лишь повод для вражды к Исламу, которая не нуждается ни в каких рациональных объяснениях.