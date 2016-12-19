Позиция ПАРНАС по войне в Сирии

(На фото - Андрей Зубов на митинге ПАРНАС)

Российская оппозиционная Партия Народной Свободы (ПАРНАС) опубликовала программное заявление, содержащее ее подробную позицию относительно войны в Сирии и роли в ней путинской России. По имеющейся у нас информации, автором заявления стал один из лидеров партии профессор Андрей Зубов, уже не раз делавший аналогичные высказывания в личном качестве.

В заявлении, в частности, говорится:

"Мы с сожалением и стыдом констатируем, что нынешние российские власти всецело поддерживают тиранический режим Башара Асада, продолжая, тем самым, еще советскую традицию поддержки режима его отца Хафеза Асада, захватившего власть над Сирией в 1966 г. и удерживавшего её насилием.

Российская Федерация четыре раза накладывала вето на проекты решений Совета Безопасности ООН, направленные на мирное урегулирование войны в Сирии (Резолюции 2011/612; 2012/77; 2012/538; 2014/348). Эти резолюции поддерживали многие члены ООН - Резолюцию 22 мая 2014 г. выдвинули 64 страны. Но ни одна из них не прошла из-за российского вето. В октябре и декабре 2016 г. Россия наложила вето на резолюции СБ ООН, предлагающие временно прекратить военные действия в Алеппо втором по величине городе Сирии с двухмиллионным населением, который ныне взят штурмом войсками Асада при поддержке российской авиации. 9 декабря 2016 г. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов потребовала немедленно прекратить военные действия в Сирии, снять блокаду городов и предать международному суду военных преступников и лиц, совершивших преступления против человечности. Россия, Иран и представитель Асада голосовали против этой резолюции.

Война в Сирии продолжается, люди гибнут и покидают страну именно из-за того, что режим г-на Путина оказывает всецелую поддержку ненавидимому большинством сирийцев режиму Асада.

Это поддержка вооружением, прямым участием российских вооруженных сил, дипломатическим прикрытием, в том числе и в Совете Безопасности ООН. Г-н Путин оказывает помощь незаконному во втором поколении режиму Асадов, прикрываясь якобы борьбой с террористической организацией Исламское Государство. Но, в действительности, 95 процентов усилий России идет на борьбу с так называемой умеренной сирийской оппозицией, которая сама противостоит, как может, ИГИЛ (запрещена в РФ).

Таким образом, российские власти несут всю полноту ответственности за совершаемые в Сирии военные преступления и за ту неблаговидную роль, которую по воле г-на Путина должна играть Россия, в том числе и российские военные, в сирийской трагедии".

Представляет интерес то, что не какие-то там суннитские исламисты вроде нас, а даже обычные российские демократы констатируют в этом заявлении факт конфессиональной агрессии против суннитов Сирии: "Режим Асада, устраивая блокаду городов и препятствуя подвозу продовольствия, понуждает жителей переселяться в северные провинции Халеб и Идлиб. Таким образом, коренное население было практически полностью вытеснено из Хомса, Дары, Кусейра. В эти города заселяются верные Асаду люди, часто – шиитские наемники или граждане Ирана и Афганистана". Ранее, в своих выступления профессор Зубов также осуждал то, что Россия фактически вступила в войну в Сирии на стороне шиитского интернационала против восставшего суннитского большинства страны.

В конце заявления ПАРНАС требует "немедленно прекратить участие в сирийской гражданской войне, прекратить поддержку режима Башара Асада" и "способствовать выявлению и наказанию всех лиц, совершивших военные преступления во время Сирийской войны". С полным текстом предложений партии можно ознакомиться по указанной выше гиперактивной ссылке в оригинале ее заявления.

Напомним, что не так давно ПАРНАС инициировал проведение в Москве многотысячного митинга против войны в Сирии, но он был запрещен Кремлем.