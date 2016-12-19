Перевод Корана на украинский выпустили в Турции

Государственное управление по делам религий Турции (Türkiye Diyanet Vakfı) выпустило перевод смыслов Корана на украинском языке. Автором перевода является исламовед Михаил Якубович.

«Договоренность была достигнута летом 2015 года во время моей поездки в Стамбул. Долго вычитывали, верстали, и вот результат. Два издания вышли, большое и малое – с арабским текстом и без него", – рассказал Якубович.

Он отметил, что предисловие к новому изданию перевода смыслов Корана написал муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА Саид Исмагилов.

Переводчик не смог сказать, когда и как будет распространяться новое издание и отметил, что права на это издание передал турецкой структуре Диянет.

Первое издание перевода смыслов Корана на украинском языке было подготовлено Якубовичем и вышло в 2013 году в Медине (Королевство Саудовская Аравия), второе — в 2015