В ООН будут представлены доказательства геноцида сирийцев Россией

Гуманитарными организациями будет предъявлен в ООН пакет доказательств того, как ВС РФ совершали военные преступления в Алеппо. Война в Сирии, по мнению экспертов, «аукнется» Кремлю очень плохими последствиями.

Кремль превратил войну в Сирии в массовый геноцид мирного населения. ВС РФ своими бомбардировками систематически уничтожают мирное население, которое проживает в местах, где не было ИГИЛ, а есть повстанцы, выступающие против асадитского режима. Гуманитарные организации собрали целый пакет доказательств военных преступлений российской армии в Алеппо. Эти доказательства эксперты передадут в ООН, передает Associated Press.

Ряд сирийских гуманитарных организаций обвиняет Россию в осуществлении 304 атак на город Алеппо, которыми, как они утверждают, было нарушено международное гуманитарное право и которые могут содержать признаки военных преступлений.

В письме к Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии, копией которого располагает агентство Associated Press, сирийские организации утверждают, что в результате этих атак на Алеппо, которые «с высокой долей вероятности» были нанесены именно Россией, погибли 1207 гражданских лиц, включая 380 детей.

Письмо было подписано представителями гуманитарной организации «Белые каски», Сирийской сети по правам человека, Независимой ассоциацией врачей и Центром документации нарушений. В письме представители организаций уверяют, что могут предоставить доказательства, обеспечить необходимые показания и предоставить любую другую информацию, которая поможет при расследовании для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях в Алеппо.

Согласно предоставленным данным, в частности, в 101 атаке, которые были осуществлены российскими силами по Алеппо, жертвами стали дети, также зафиксированы 42 случая использования кассетных боеприпасов, 20 случаев применения зажигательного оружия в населенных районах, 51 случай бомбардировки больниц и медицинских центров, 18 случаев бомбардировки школ, 21 случай бомбардировки мечетей.