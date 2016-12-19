Экс-муфтий Иерусалима предостерегает США от развязывания войны

Бывший муфтий Иерусалима шейх Икрима Саид Сабри в своей пятничной проповеди 16 декабря в мечети Аль-Акса в Старом городе заявил, что перенос американского посольства в Иерусалим будет означать начало войны против палестинцев и против всего мусульманского мира. Шейх заявил также, что эта акция новой администрации Белого дома означает признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей еврейского государства.

К такой проповеди этого шейха вынудили слова нового посла США в Израиле Дэвида Фридмана, заявившего, что он надеется занять свой пост в посольстве, которое будет располагаться в «вечной столице Израиля – Иерусалиме».

15 декабря избранный президент США Дональд Трамп назначил послом в Израиле Дэвида Фридмана, известного своим теплым отношением к еврейскому государству.

«Добро пожаловать, Дэвид Фридман!», - написал Трамп на своей странице в социальной сети Facebook.