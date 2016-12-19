В Турции штурмовали здание ДПН с криками «Аллаху Акбар»

Число погибших в результате теракта в турецком городе Кайсери достигло 14 человек, сообщает МВД. Ранения получили 56 турецких граждан.

Напомним, что 17 декабря недалеко от Университета Эрджиес взорвался автомобиль возле муниципального автобуса, в котором ехали в увольнение солдаты и ефрейторы,

После теракта президент Турции Тайипа Эрдогана заявил, что к теракту может быть причастна запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана (РПК)

В этот же день полиция задержала семь подозреваемых в организации взрыва.

18 декабря толпа людей в Кайсери штурмовали здание, где расположен офис другой партии – Демократическая Партия Народов (неокоммунисты). Протестующие повесили на здание флаг с тремя полумесяцами – флаг организации «Bozkurt» - «Серый Волк» - турецкая молодёжная организация, выступающих за пантюркизм. Исповедование ислама является условием членства в организации. Протестующие скандировали «Аллаху Акбар».

Как передают турецкие СМИ, протесты прошли в городе также со слоганами «Кровь за кровь, зуб за зуб, месть».