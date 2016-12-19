Гардероб мусульманки встревожил министра Казахстана

Хиджаб не имеет никакого отношения к национальной одежде казашек, считает министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ерметбаев, передает Today.kz.

«99,8 процента школьниц в Казахстане хиджабы не носят. И вообще ношение хиджаба не относится к пяти основным заповедям мусульманина. В целом, для народов нашего региона такое понятие, как хиджаб не характерно. Никогда женщины не прятали лица в Центральной Азии. Были орамал, кимешек и саукеле. Хиджаб в странах Ближнего Востока не столько религиозный, сколько национальный атрибут. Непонятно, почему наши женщины должны носить хиджабы, бурки или никабы, мы же не заставляем другие народы носить тюбетейки или кимешеки. Каждый народ имеет право следовать своим обычаям», - заявил министр.

Стоит отметить, что Ерметбаев заведует Министерством по делам религии, которое появилось совсем недавно – 13 сентября текущего года.

Конечно, министру не делают чести выступления по теме исламских заповедей при отсутствии самого базового образования в этой сфере.

Женщины мусульманских народов носили одежду, покрывающую полностью тело, оставляя открытыми лицо и кисти рук. Казахский народ не является исключением. Естественно, что на языке каждого народа длинные платья и платки назывались по-разному, но сути это не меняет. Длинное платье как ни назови, короче от этого не станет.

Политики умышленно оперируют арабскими терминами, такими как хиджаб, никаб, бурки и т.д., дабы в понимании людей, не приближенных к религии, эти понятия казались чуждыми и привнесенными извне. И такие напуганные сограждане обязательно одобрят закон о запрете исламской женской одежды.

Причем в таких дискуссиях, как это происходит и в России, политики, рассуждая о женском гардеробе, приводят пример бурки или паранджи (одеяния, покрывающие также и лицо женщины). Однако, когда дело доходит до официального закона, то запрещают именно платок или ему подобную одежду, которая, на самом деле, не подразумевает закрытие лица. Но для пущей убедительности к каким только заморским словам не прибегают «знатоки» женских нарядов.

И все это подается под соусом отстаивания светского образа жизни. Хотя светскость и подразумевает, что государство не касается религии, и, наоборот, соответственно. Тогда почему светское государство лезет в гардероб мусульманки и выбирает за нее, что ей носить на голове – бант или платок? Мусульманка же при этом не диктует парламенту законы шариата.

И все бы ничего: понятно уже давно, кто и зачем ущемляет права мусульман. Позиция муфтията – вот, что страшно. Девочки школьницы остались один на один с законом о запрете платка в учебных заведений, не найдя поддержки духовного руководства.