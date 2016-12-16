После Алеппо шииты обещают захватить Бахрейн

(На фото - генерал Хосейн Салами)
Если напившись крови тысяч сирийцев в Алеппо, Кремль устами Виталия Чуркина призвал "возобновить переговоры по Сирии", то у шиитского интернационала во главе с Ираном кровавый захват символически значимого города только распалил апетиты.
Так, в интервью иранской прессе руководители международной террористической организации КСИР ("Корпус стражей исламской революции") поделились своими захватническими планами в отношении целого региона.
В частности, генерал Хосейн Салами сказал в интервью иранскому Республиканскому Агентству Новостей, что "победа в Алеппо проложит путь к освобождению Бахрейна". "Освобождать" Бахрейн шиитские террористы, по-видимому, собрались так же, как они "освобождают" другие суннитские территории - от их коренных жителей. Для этого они пытаются дестабилизировать эту страну, используя шиитских мигрантов, которые составив значительную часть ее населения, теперь пытаются свергнуть исконное суннитское правительство. До сих пор эти попытки успешно купировались Бахрейном при поддержке его суннитских соседей, однако, теперь, по-видимому, рафидитские экспансионисты собираются взяться за раскачку этой страны всерьез.
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