После Алеппо шииты обещают захватить Бахрейн

(На фото - генерал Хосейн Салами)

Если напившись крови тысяч сирийцев в Алеппо, Кремль устами Виталия Чуркина призвал "возобновить переговоры по Сирии", то у шиитского интернационала во главе с Ираном кровавый захват символически значимого города только распалил апетиты.

Так, в интервью иранской прессе руководители международной террористической организации КСИР ("Корпус стражей исламской революции") поделились своими захватническими планами в отношении целого региона.

В частности, генерал Хосейн Салами сказал в интервью иранскому Республиканскому Агентству Новостей, что "победа в Алеппо проложит путь к освобождению Бахрейна". "Освобождать" Бахрейн шиитские террористы, по-видимому, собрались так же, как они "освобождают" другие суннитские территории - от их коренных жителей. Для этого они пытаются дестабилизировать эту страну, используя шиитских мигрантов, которые составив значительную часть ее населения, теперь пытаются свергнуть исконное суннитское правительство. До сих пор эти попытки успешно купировались Бахрейном при поддержке его суннитских соседей, однако, теперь, по-видимому, рафидитские экспансионисты собираются взяться за раскачку этой страны всерьез.

Салами добавил, что теперь пришло время Бахрейна, Йемена и Мосула, добавив "народ Бахрейна воплотит свои мечты, народ Йемена будет удовлтворен, а жители Мосула почувствуют вкус победы". Последнее является цинизмом высшего пилотажа, учитывая то, что Мосул населен суннитами, которые повсеместно в Ираке подвергаются геноциду со стороны шиитских бандополчений, о чем говорят не только арабы-сунниты, но и курды из Иракского Курдистана, многочисленные журналисты и правозащитники.

Кроме того, Салами добавил, что Иран оказывает и продолжит оказывать неограниченную поддержку хуситам в Йемене, что в очередной раз подтверждает, что последние рассматриваются иранским империализмом как свой инструмент.

Со своей стороны скандальные заявления генерала не опроверг, а подтвердил спикер КСИР, бригадный генерал Рамадан Шариф. Он рассказал о планах рафидитских террористов наращивать свою активность по всему арабскому миру, похваставшись тем, что шиитские банды из Ирака, Афганистана, Пакистана и Ливана сыграли решающую роль в захвате Алеппо.