В Иране армян призвали бороться с Турцией

В Тегеране открыт памятник, посвященный армянам - жертвам резни 1915 года в Османском государстве, которую мировое армянство повсеместно требует признать геноцидом, ответственность за который несут турки.

Получается весьма странно. Иранская пропаганда на всех углах кричит о необходимости единства мусульман, шиитов и суннитов, которое, по их словам, разрушают такфиристы из суннитского мира.

Но как это согласуется с действиями иранcкого шиитского режима? Ну, хорошо, Иран и Турция поддерживают разные стороны конфликта в Сирии. Но номинально и одна, и другая из этих сторон считает себя мусульманской, что теоретически позволяет хомейнистам считать этот конфликт внутримусульманским. А как в таком случае объяснить тот факт, что Иран в идеологическом противостоянии с мусульманской Турцией по очень чувствительному для нее вопросу поддерживает явных иноверцев?

Конечно, можно сказать, что памяник был открыт не государством, а на территории Первопрестольной церкви Св. Григора Лусаворича, и поэтому Тегеран за это ответственности не несет. Однако все прекрасно понимают, что современный Иран это не либеральное государство, в котором частные лица и общественные организации могут на своей территории открывать, что хотят. Нет сомнений, что в условиях тоталитарных режимов, подобных иранскому, такое мероприятие могло быть осуществлено только с согласия властей. Причем, вопрос, очевидно, должен был рассматриваться на самом верху, так как затрагивает стратегическую политику Ирана.

На это указывают и те политические заявления, которые делались в ходе этого мероприятия. Так, при освящении этого памятника патриарх Нерсес Петрос XIX заявил, что он призван напоминать армянам о геноциде и побуждать их бороться за "восстановление завещанных нам прав".

С кем же армяне должны бороться за "восстановление прав"? Очевидно, не с Ираном - если бы имелся в виду такой смысл, иранские спецслужбы скрутили патриарха сразу же после данного мероприятия. Однако как видно, никакой реакции на это заявление со стороны иранских властей не последовало. И это неудивительно, учитывая то, что по мнению армянских реваншистов, бороться за "восстановление прав" армяне должны против одной страны - Турции.

Также интересно, что Тегеран почему-то не волнует "восстановление прав" азербайджанцев, у которых армянские террористы отняли 25% территории (северного) Азербайджана, изгнав со своих земель примерно миллион человек. А ведь азербайджанцы в отличие от суннитов-турок в своем большинстве являются шиитами.

Но несмотря на это, руководствуясь прагматическими геополитическими интересами, Тегеран даже на символическом уровне предпочитает христиан-армян не только суннитам-туркам, но и своим же шиитам-азербайджанцам. Вот и вся цена его демагогии об исламских братстве и солидарности.