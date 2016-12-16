Стрелков назвал татар Крыма "потомками фашистов"

(На фото - ватник Гиркин-Стрелков)

Игорь Стрелков (Гиркин), международный террорист (участвовал в аннексии Крыма, развязывал войну на Донбассе, в 90-годы воевал добровольцем в Боснии, уже не говоря о "геройствах" в составе российский армии в Чечне) выступил против предоставления квартир за государственный счет коренному населению Крыма - крымским татарам.

Стрелков назвал крымских татар "потомками фашистов, которые зверски уничтожали русское население все два с лишним года германской оккупации". Предоставление квартир за госсчет жертвам сталинской депортации он назвал "умасливанием" потомков фашистов.

"...и сами эти "потомки репрессированных" при случае снова, незамедлительно и с великой радостью пойдут в "шуц-полицаи". Ибо "сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит", - так выразил свое отношение к коренному населению Крыма один из организаторов его присоединения к России.

Забавно, что эта гневная тирада была опубликована на его личной странице в связи с тем, что сам Стрелков в свое время отказался от предложения российского наместника в Крыму Аксенова предоставить ему квартиру с видом на море, о чем теперь, судя по всему, горько жалеет. "...а я что, рыжий?" - задается вопросом Стрелков, правда, обещая отдать квартиру, которую ему предоставят, "семье любого крымчанина-ополченца, погибшего или получившего увечье при защите Донбасса".

Однако неизвестно, как на такую щедрость Стрелкова посмотрит его молодая (очередная) жена, привезенная им из Донбасса. Хотя, возможно, говоря об ополченце, получившем увечье при "защите Донбасса", он подразумевает как раз себя, имея в виду полученное им увечье рассудка.

А если серьезно, то откровения Стрелкова, по идее, должны стать очередным освежающим душем для тех крымских татар, которые до сих пор строят иллюзии относительно того, как к ним относятся присоединители Крыма к России. Как гласит русская поговорка: "Что у трезвого на уме, у пьяного на языке". Поэтому к известному своей откровенностью Стрелкову нужно относиться как к такому "пьяному", который озвучивает то, что думают многие крымнашисты.