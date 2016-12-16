В борьбе за лучший халяль-отдых победила Индонезия

В ОАЭ на церемонии World Halal Tourism Award 2016 Индонезия признана как лучшее направление для халяль-туризма, то есть для отдыха в соответствии с нормами ислама. Стране, большинство населения которой исповедуют ислам, достались 12 из 16 призов в представленных номинациях.

Индонезийская провинция Западная Суматра была объявлена лучшим гастрономическим направлением, лучшим регионом для медового месяца признана долина Сембалун, а для культурно-исторического туризма больше всего подойдет Ачех.

Лучшим авиаперевозчиком для халяль-туризма признана индонезийская компания "Гаруда Индонезия" (GarudaIndonesia). Аэропорт имени султана Искандара Муда в городе Банда-Ачех стал лучшим халяль-аэропортом. Лучшим семейным отелем для путешественников-мусульман стала гостиница TheRhadanaKuta на Бали.

В планах Индонезии к 2017 году перейти с четвертого на первое место в мировом рейтинге туризма для мусульман. За последние годы халяль-туризм, предоставляющий возможность отдыхать в соответствии с нормами ислама, получил активное развитие. Речь идет не только о меню, в котором все блюда приготовлены из продуктов халяль и отсутствует алкоголь, но и о тщательно продуманной инфраструктуре: для мужчин и женщин выделены отдельные пляжи, бассейны и спа-центры.