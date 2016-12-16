Жить под санкциями России еще минимум полгода

Евросоюз продлит экономические санкции против России еще на полгода. Такое решение приняли лидеры стран Европейского Союза на саммите в четверг.

Срок действие принятых ранее мер против РФ подходит к концу, а именно 31 января 2017 года. Формально решение о продлении ограничительных мер будет принято в начале следующей недели.

Напомним, что ЕС принял ряд санкций против Москвы после аннексии Крыма в 2014 году и начала конфликта в Донбассе.

Ограничительные меры касаются оборонного, энергетического и финансового сектора российской экономики.