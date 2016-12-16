Общество

В США исламофоб получил 20 лет тюрьмы

16 декабря в 13:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Нью-Йорке к 20 годам заключения приговорили исламофоба, который на протяжении нескольких лет терроризировал местную общину мусульман.

Суд признал 59-летнего Бернхарда Лауфера виновным в серии нападений на мечеть и ее прихожан на почве ненависти.

Исламофоб периодически звонил в мечеть Квинса и оставлял на автоответчике  угрожающие аудиосообщения.

Также суд признал Бернхарда виновным в нападении с ножом в 2012 г. на мусульманина, который открыл двери мечети для утреннего намаза. От  полученных ранений 57-летний прихожанин скончался.

В совокупности всех преступлений и с отягощающим обстоятельством в виде исламофобии преступник получил 20 лет тюремного заключения.

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