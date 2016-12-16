За крымских татар досталось даже христианам

В Бахчисарае российские власти запретили протестантской общине "Голос Надежды" пользоваться зданием, которое оно занимала более 10 лет. об этом сообщает старший пастор церкви "Скиния" Рустам Фатулаев.

По словам настоятеля, организация «занималась добрыми делами» (при общине работали реабилитационные центры помощи нарко- и алкозависимым) пока на полуострове не поменялась власть и «напротив общины не построили какое-то здание ФСБ».

Со сменой режима в жизни местных протестантов стали появляться представители различных ведомств с проверками. Инспектора поспособствовали тому, что «спустили» предписание о запрете эксплуатации помещения.

Рустам Фатулаев считает, что причиной травли против протестантской организации могла стать позиция общины. И вроде представители «Голоса Надежды» не участвовали в митингах, не вывешивали украинский флаг, однако, «открыто поддерживала право жителей Крыма и крымских татар на мирные собрания», а также «стояли на позиции правды». «И за это они получили», – заявил пастор.

После предписания покинуть здание представители общины провели митинг возле российского посольством в Киеве и попытались передать дипломатам письмо. Однако, по словам Фатуллаева, российские представители отказались его принимать.