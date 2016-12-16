Возмущенный муфтият будет пикетировать посольство Мьянмы

ДУМ Москвы намерен пикетировать посольство Мьянмы в поддержку преследуемых в стране мусульман. Об этом сообщается в обращении муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова.

ДУМ Москвы «выражает чрезвычайную озабоченность и обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме (Бирме), в штате Ракхайн и многих других», сообщается на сайте муфтията. Муфтий Ильдар Аляутдинов подчеркивает, что факты угнетения мусульман-рохинджа СМИ не освещают в достаточном объеме. Он негодует оттого, что десятки тысяч мусульман вынуждены покинуть свои дома, а «мировое сообщество до сих пор не выражает жесткую позицию относительно данных событий, когда требуется немедленно пресечь творящееся бесчинство».

Ильдар-хазрат ужасается фактам массового угнетения мусульман и требует, «чтобы на защиту жителей Мьянмы встало их государство, на территории которого традиционно проживает мусульманская умма». Муфтий подчеркивает, что убийство человека не может являться обыденным и естественным, ведь человеческая жизнь священна. В подтверждение этому муфтий цитирует Коран: «Кто убьет душу не за душу и не за преступление, тот [по степени греха] подобен убийце всего человечества» (Св. Коран, 5:32).

Также в пятницу в столичных мечетях будут делать дуа за мусульман Мьянмы. «В пятницу, 15 декабря, в мечетях и общинах Москвы будут возноситься молитвы в поддержку наших братьев и сестер по вере, находящихся в тяжелом положении в Мьянме», – отметил Аляутдинов.

В тексте обращения говорится и том, что «Духовное управление мусульман не может оставаться равнодушным к творимому злу по отношению к братьям по вере и готово выступить с акцией протеста против притеснения мусульман Мьянмы. Направлена заявка о проведении пикета возле Посольства Мьянмы».

Реакция столичного муфтията на положение мусульман в мире дает надежды на то, что некоторые представители мусульманского духовенства в России все-таки ощущают себя частью единого тела - мировой уммы и переживают боль своего брата как собственную. С сожалением и болью приходится осознавать, что убивают мусульман не только в Мьянме, но и в других частях мира, и на сегодня наибольшему истреблению подвергаются мусульмане Сирии, и, в особенности, в Алеппо. При поддержки ВКС России, асадитские силы взяли город и приступили к расправе над мирными жителями. Люди в Турции, Украине, Англии, Голландии, США и в других странах выражают свое негодование, выйдя на пикеты возле посольства России, и обвиняют ее в убийстве невинных сирийцев.

Стоит отметить, будут ли в мечетях Москвы молиться за мусульман Алеппо, в заявлении представителя ДУМ не сообщается.

Возмущение муфтията на жестокие убийства мусульман Сирии должно быть ничуть не меньше, чем на преступления против мусульман Мьянмы. Пророк, мир ему, называл лучшим джихадом «слово истины несправедливому тирану» и говорил, что «Мусульманин мусульманину брат: он не притесняет его, не оставит без помощи и не позволит, чтобы он оказался в трудном положении».