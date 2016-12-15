Моджахедам-рохинья приоткрыли лицо

Международная Кризисная Группа (МКГ) опубликовала материалы своего исследования, проливающие свет на то, что представляет собой возникшее недавно повстанческое движение моджахедов-рохинья в Бирме. Сообщается, что в основе исследования лежат беседы с самими лидерами моджахедов.

Повстанцы-рохинья объединены в исламское вооруженное движение Харакят аль-Якин, возникшее еще в 2012 году во время погромов буддистскими террористами мусульман-рохинья. Политическое руководство движением осуществляется Комитетом мухаджиров-рохинья, базирующимся в Мекке. Пресс-секретарем и политическим представителем моджахедов в штате Рахин (Северный Аракан) является Ата Уллах (на фото в центре), родившийся в семье рохиньского беженца в Карачи (Пакистан). Шариатским лидером моджахедов является Зиябур Рахман, выучившийся на муфтия в Саудовской Аравии. Последний поддерживает связи с исламскими учеными в Саудовской Аравии, ОАЭ и Пакистане, консультируясь с ними при вынесении фетв.

Сообщается, что за последние недели к Харакят аль-Якин присоединились сотни новых моджахедов, прибывших с территории Бангладеш, что наверняка будет способствовать разрастанию боевых действий.

По мнению экспертов МКГ, речь идет о хорошо организованной боевой организации, спонсируемой Саудовской Аравией и Пакистаном. Она уже провела несколько успешных операций против бирманских военных и полицейских сил.

Заявления, личности и связи Харакят аль-Якин указывают на то, что моджахеды-рохинья на данный момент не воспринимают себя как часть международного джихадистского движения, но рассматривают свою борьбу как локальную борьбу против конкретного зульма (тирании) - в отношении мусульман-рохинья.

Тем не менее, развитие вооруженного сопротивления, с одной стороны, и ответные карательные действия бирманской армии и буддистских фанатиков, с другой стороны, неизбежно приведут к раскрутке маховика насилия, от которого будут страдать и мусульмане, и буддисты. Ответственность за это, по мнению МКГ, несут в первую очередь власти Бирмы, которые годами отвергали политическое решение проблемы рохинья и предоставления им прав, безопасности и условий жизни. В том числе, это касается правительства хваленной демократки Аунг Сан Суу Куи, которая за тот год, что она находится у власти вместо военной хунты, только и делала, что забалтывала проблему рохинья, на деле продолжая политику предыдущего режима, считающего их бесправными существами.