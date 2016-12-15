Сенсация: "партия исламистов" в парламенте Македонии

(На фото - демонстрация албанцев в Македонии с национальными и исламским флагами)

На состоявшихся в минувшие выходные парламентских выборах в Македонии не произошло больших сенсаций, зато произошла одна маленькая. Пока маленькая.

Больших не произошло потому, что большинство с очень незначительным отрывом сохранила правящая партия (ВМРО-ДПМНЕ), которая получила 51 место. Оппозиционные социал-демократы отстали от нее только на 2 места, получив 49 мандатов. 18 мест в совокупности получили партии второго по численности народа страны - албанцев, и это при том, что немало албанцев в этот раз голосовало за социал-демократов, и несколько этнических албанцев прошли в парламент по их списку, увеличив общее число албанских депутатов до 25.

А вот сенсация заключается в том, что второй по численностью партией албанцев, вошедшей в парламент Македонии, на этот раз оказалась дебютировавшая организация BESA, которую недруги называют "партией Эрдогана" и "исламистской партией".

BESA, действительно, не скрывает своих политических связей и идейной близости с турецкой Партией Справедливости и Развития (AKP) и, в частности, бывшим премьер-министром Турции Ахмедом Давутоглу, имеющим репутацию идеолога неоосманизма.

Программа партии провозглашает в качестве ее ценностей "веру в Бога и традиционные национальные ценности, нравственные ценности албанской семьи" и настаивает на децентрализации Македонии и большей автономии местных и национальных общин

Африм Гаши, один из лидеров BESA, декларирует: "Мы всегда будем говорить Бисми-Ллях", подчеркивая таким образом исламскую идентичность партии.

Понятно, что как AKP, так и BESA на самом деле являются консервативными партиями - аналогами европейских христианских демократов, только для мусульман. Тем не менее, такая открытая манифестация исламской идентичности и поддержка подобной партии многими албанцами показательны - ведь до этого их представляли исключительно секуляристские партии. В этот же раз успех BESA не в последнюю очередь был обеспечен мобилизацией голосов в их пользу поддержавшими их имамами мечетей.

Отметим в этой связи, что по прогнозам демографов, албанцы в силу их высокой рождаемости и низкой рождаемости македонцев, могут стать крупнейшим народом страны уже к 2030 году. Поэтому то, какие силы будут доминировать в их среде, имеет стратегическое значение.