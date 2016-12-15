Бердиев, борец за наравы. От женского обрезания к Ельцин-центру

Скандально известный борец с «терроризмом» и озабоченный «женской сексуальностью» - муфтий КЧР Исмаил Бердиев вновь опростоволосился.

Не успели утихнуть скандалы от его перлов насчет женского обрезания, когда он ославился на всю страну своей озабоченностью повышенной сексуальностью женщин, так его вновь, как говориться «понесло».

Шквал критики и насмешек в его адрес вызвали слова Бердиева, когда в августе он сказал, что широкое применение женского обрезания позволило бы «уменьшить сексуальность». «Надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на Земле, чтобы сексуальность уменьшилась. Необходимо снизить сексуальность женщин. Если бы это было применительно ко всем женщинам, это было бы очень хорошо», - заявил он тогда агентству http://www.interfax.ru/russia/524002

А теперь «священнослужитель» снова отличился, решив радикально бороться с «противниками российской государственности» в лице «Ельцин-центра» в Екатеринбурге. По его мнению, он стал рассадником растлительных идей.

Как известно тему поднял режиссер Никита Михалков, заявив, что, в центре «происходит отравление национального самосознания россиян», причем идеологическая, как выразился Михалков, «инъекция яда» вводится с детского возраста.

Конечно такого удобного случая, напомнить о своем существовании, блеснув при этом зашкаливающим чувством патриотизма, муфтий Бердиев, упустить не мог. Хотя сам в центре имени Ельцина и не бывал, как говорится «Пастернака не читал, но осуждаю...», поверив Михалкову на слово заявил, что «неправильный» центр следует взорвать.

Известный общественный деятель, журналист Максим Шевченко в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Исмаилу Бердиеву нужно остановиться в высказываниях о взрывах. По его мнению, скандальному муфтию есть, чем заняться в своём регионе, не касаясь того, что его не должно касаться по сфере деятельности.

«При всем моём уважении к Исмаил-хаджи, хватит уже взрывать. Я думаю, что Исмаил-хаджи, который мечется между женскими клиторами, которые он то ли хочет вырезать, то ли не хочет, и взрывом «Ельцин-центра», выступает просто публичным спойлером. Это слишком важная тема, чтобы её примитивизировать. Лучше бы он высказывался о шариате и о том, что у него в Ставропольском крае семь ногайских имамов убито и их дела не расследуются. Ему есть, чем заняться в Ставропольском крае и на Северном Кавказе, чтоб не лезть в Екатеринбург», - сказал Шевченко.

Напомним, что накануне одиозный муфтий Карачаево-Черкессии Исмаил-хаджи Бердиев, который также возглавляет Координационный совет мусульман Северного Кавказа, публично призвал проверить екатеринбургский «Ельцин-центр» и взорвать его, если там будет обнаружена антигосударственная пропаганда.