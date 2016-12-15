Арестованный имам и его адвокат помолились за своих обвинителей

Адвокат имама Махмуда Велитова рассказал о том, что навестил своего подзащитного для совместной подготовки к очередному суду. Об этом Дагир Хасавов пишет на своей странице в Facebook: «В рамках подготовки к пятничному (16 декабря с.г.) процессу в Бутырском районном суде по очередному продлению домашнего ареста уважаемому шейху Махмуду Велитову (это желание обвинителей) посетил сегодня его дома, долго говорили о деле, Исламе, правовом положении мусульман, как фабрикуют дела против них и т.д. и Ин ша Аллах, его дуа будет услышан и принят Аллахом! Пусть Создатель образумит его обвинителей и наставит на верный путь, и приблизит час освобождения от надуманного обвинения!»

Напомним, имама столичной мечети «Ярдэм» обвиняют в оправдании терроризма. Поводом для обвинения послужила речь имама Махмуда перед прихожанами 23 сентября 2013 года, в которой силовики разглядели признаки терроризма.

Сам имам мечети «Ярдэм» обратился к религиозным деятелям с просьбой проверить его молитву на экстремизм, однако ни один муфтий не отреагировал на обращение.