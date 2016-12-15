Узаконить многоженство предложила башкирская активистка

Предложение о многоженстве было сделано 10 декабря в столице Башкортостана в ходе съезда башкирской общественности. К неравнодушным представителям народа обратилась активистка из Сибая Альфия Узянбаева.

В качестве аргумента в пользу введения многоженства она привела данные о катастрофической демографической ситуации в Башкирском Зауралье, а также росте алкоголизма и суицида среди мужчин. По словам Альфии, для Зауралья это наболевшая проблема.

«У меня есть семья, дети. Но очень больно смотреть, как умирают подростки и молодежь. Мужчины перестали быть опорой. В лучшем случае они уезжают на заработки на Север, но дети растут без них. Кто остается, тот спивается и умирает. Нужно разрешить многоженство. Мужчины гуляют от одной к другой одинокой женщине. По факту, многоженство уже есть. Женщинам необходимо дать статус законной жены, а не позорный ярлык любовницы», - заявила башкирская активистка.

Участники съезда поддержали предложение Альфии Узянбаевой горячими аплодисментами.