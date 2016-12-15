Вслед за чеченцами для резни в Сирию отправятся срочники, за ними «пушистые» елки, а дальше – венки?

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий заключение россиянами краткосрочных контрактов для участия в военных действиях, в том числе и за рубежом.

Законом предлагается предоставить военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также гражданам, пребывающим в запасе и изъявившим желание поступить на военную службу по контракту, право на заключение контракта о прохождении военной службы на срок до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость его заключения.

«В связи с активизацией деятельности международных террористических и экстремистских организаций возникла необходимость повышения мобильности войск (сил), формирования сводных и нештатных подразделений и укомплектования их в короткие сроки военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, для оперативного решения краткосрочных, но важных задач, связанных с их участием в операциях по пресечению деятельности террористических и экстремистских организаций», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Стоит отметить, что в начале декабря в Сирию уже был отправлен чеченский сводный отряд военной полиции, а отказавшихся от контракта 12 человек уволили со службы. Перед отправкой военных посетил председатель чеченского муфтията Салах Межиев, так что воевать в Сирию отряд отправился вдохновленный наставлениями муфтия.

Кремль тоже подбадривает российских солдат на резню в Сирии, как умеет. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила: «Мы выбрали самую пушистую, самую красивую новогоднюю елку и хотим ее отправить нашим ребятам в Сирию, чтобы этот подарок напомнил им о Родине». Помимо общих подарков Матвиенко пообещала от себя лично переслать на Ближний Восток самовар с баранками и коллекцию советских комедий.

При этом спикер СФ подчеркнула, что таким образом осуществляется «моральная поддержка российских воинов», ведущих борьбу с «беспощадным врагом».

(На фото убитые российскими бомбами сирийские дети)

Это вот эти дети "беспощадные враги", с которыми нужно бороться, госпожа Матвиенко?