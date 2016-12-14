Напавший на прихожанина мечети объявлен в розыск

Полиция южной Калифорнии все еще разыскивает мужчину, подозреваемого в нападении на прихожанина мечети из ненавистнических побуждений, после того, как задержанный правоохранителями участник инцидента отказался признавать свою вину.

29-летний Джон Маттесон был арестован на месте нападения на мусульманина, только вышедшего из мечети после молитвы, по подозрению в нанесении ножевых ранений из побуждений ненависти к религиозному меньшинству.

Однако Маттесон в полиции и суде заявил, что ножевых ранений мусульманину не наносил, а сделал это его сбежавший друг, и теперь полиция разыскивает второго исламофоба, сообщает ABC News.

Согласно американскому законодательству, драка и нанесение нетяжких телесных повреждений являются административным правонарушением, но совершение тех же действий с ненавистническими мотивами переквалифицирует деяние в уголовное преступление.