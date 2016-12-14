Мусульмане Ирландии образованнее немусульман

Мусульмане Ирландии в среднем имеют более высокий уровень образования, чем немусульмане страны.

В Ирландии мусульмане имеют в среднем 11,8-летнее образование – на год более продолжительное, чем в среднем у немусульман, по данным исследования «Религия и образование по всему миру» организации Pew Research Centre.

Относительно высокий уровень образования имеют также мусульмане в Литве, Словакии, Эстонии, Чехии и Венгрии. Стоит отметить, что в этих странах иммиграционная политика дает предпочтение приезжим с высокой квалификацией.

Эксперты отмечают, что экономический бум Ирландии в конце 90-х гг привлек волну высококвалифицированных приезжих из Пакистана и стран Африки, сообщает IrishTimes.

В настоящее время в европейской стране насчитывается 70 000 мусульман, 2000 из которых – врачи.