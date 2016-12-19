Индуисты и мусульмане – элитный дивизион американской интеллигенции

Индуисты и мусульмане, эмигрировавшие в Соединенные Штаты за последние годы, имеют особенно высокий уровень образования и квалификации, согласно данным нового опроса исследовательского центра Pew.

В среднем индуисты в США имеют 16-летнее образование – значительно большее, чем у иудеев, и выше среднего по стране. У мусульман-американцев образование в среднем 14-летнее – тоже существенно выше среднего.

Средняя продолжительность учебы у американцев составляет всего 5,6 года, сообщает NPR.

«Индуисты и мусульмане в Соединенных Штатах – довольно-таки элитный сегмент мирового индуистского и мусульманского населения», - отметил исследователь-социолог Конрад Хакетт.

При этом 9 из 10 индуистов в США и 2 из 3 мусульман родились за пределами страны.

С учетом более высокого уровня квалификации индуисты и мусульмане претендуют на более высокооплачиваемые должности, что контрастирует с расхожим стереотипом о проблематичности устройства на работу «лиц восточной национальности».