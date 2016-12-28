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Турция - Греции: не лезьте на острова
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Впервые в Омане полицейским руководителем стала мусульманка
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Пока не вернутся к тому что приказал Аллах, будут терпеть высказывания и унижения всяких проходимце...
AbyMahmud BinYusuf
15.01.2017, 11:26

Турция - Греции: не лезьте на острова

/Нам просто этого не дадут сделать, ибо те кто приходит к власти в мусульманских странах элементарны...
smr
13.01.2017, 21:54

Конфликт Турции и США нарастает

Стандартная практика, спецслужбы передают друг другу агентурные позиции, но об этом не гов...
smr
13.01.2017, 21:37

Внезапно: агенты Асада контролируют ИГИЛ (видео)

Нехрен нужно было стоять перед свиньями. Нужно было уйти. Нужно всем учителям и ученикам в этой дере...
Muslim
12.01.2017, 22:29

Мордовия: решение о платках принято "наверху"

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