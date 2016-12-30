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Все террористы мусульмане? Свежие примеры обратного
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Хиджабный скандал в мордовской школе: первые жертвы
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"Идиот, поддерживающий Израиль"
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Irek Bikkinin, Вопрос был о другом: какого отношения они имеют к татарской деревне и почему эта Липа...
Muslim
09.01.2017, 17:38

Хиджабный скандал в мордовской школе: первые жертвы

Если немусульманин совершил убийство, то он преступник. Если то же самое сделал мусульманин, то он —...
Иван Тихонов
09.01.2017, 14:11

Все террористы мусульмане? Свежие примеры обратного

nair, фагим шафиев смотрит куда надо - в глаза своим кураторам - что они прикажут и что они подскажу...
Irek Bikkinin
09.01.2017, 08:10

Хиджабный скандал в мордовской школе: первые жертвы

nair, ас саляму алейкум, брат. Полностью поддерживаю тебя. А красавицу пусть муж охраняет. Наилучшее...
Oliva
08.01.2017, 18:08

Горячие дебаты развернулись вокруг красавицы-чемпионки в хиджабе

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