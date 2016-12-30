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Евреям разрешили многоженство
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Президент Татарстана: "хватит кормить Москву!"
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Курдских террористов изгнали сами курды
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Карайлан может переводиться как черная змея.
smr
31.12.2016, 23:01

Курдских террористов изгнали сами курды

Не думаю что это поможет улучшить им демографию.
Абдулла 88
31.12.2016, 18:19

Евреям разрешили многоженство

Это самый первый из тех, кто по УК РФ попадает под статью о разжигании межрелигиозной ненависти и ме...
Murat Abdulhakim
31.12.2016, 14:07

Силантьев "защищает" православных татар

а кто сказал,что есть перемирие ? на словах ,да.в деле как было так и есть ...
Абдул Бари
31.12.2016, 13:01

Москва виртуозно переобулась: "террористы" превратились в "оппозицию"

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